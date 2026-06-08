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Общество

«Школа будущих родителей»: в чём заключается уникальность и польза грудного вскармливания

Грудное молоко – это незаменимый продукт для новорождённого, состав которого меняется вместе с ростом и потребностями ребёнка: от первых капель молозива до зрелого молока, содержащего уже меньше белка для снижения антигенной нагрузки. Об уникальных свойствах молозива, составе грудного молока и его влиянии на развитие ребёнка в рамках проекта «Школа будущих родителей» рассказала врач-педиатр детской поликлиники Ирина Дурнова.

Она пояснила, что молозиво содержит сывороточный белок с иммуноглобулином А, создающий антибактериальный барьер в кишечнике, а также бифитогенный и нейроростовой факторы, которые помогают формированию иммунитета и центральной нервной системы. В грудном молоке мало белка, жиры представлены легкоусвояемыми триглицеридами, а кальция в два раза больше, чем в смесях. Подробнее о составе молока, отличиях от смесей и роли микроэлементов – в видео.

Проект «Школа будущих родителей» направлен на информирование молодых семей о планировании, воспитании и рождении детей и о мерах социальной поддержки для семей с детьми.

В рамках реализации программы на сайте ПАИ выйдет серия интервью с ведущими экспертами, в том числе с врачами и педагогами, о планировании, рождении, воспитании и особенностях взаимоотношений в семье, а также о возможностях и перспективах для семей с детьми, об их социальной и иной поддержке, юридических нюансах в области семейного права.

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