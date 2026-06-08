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Общество

Концепции модели управления изучают слушатели программы «Герои земли Псковской»

Современные концепции модели управления изучат слушатели региональной кадровой программы для ветеранов СВО «Герои земли Псковской» 8 июня, сообщает корреспондент ПАИ. Практические занятия на эту тему с ними проведет эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Ирина Сукманюк. Также темой изучения станет система целеполагания в управлении.

Фото: ПАИ

Накануне, 6 июня, слушатели программы изучали механизмы разработки и принятия управленческих решений и управление конфликтами, занятия провела начальник управления развития персонала Президентской академии в Санкт-Петербурге Наталья Мельникова. А 7 июня ключевой темой работы в мастерских для слушателей стала «Эффективная коммуникация и искусство публичных выступлений» от старшего преподавателя кафедры ГиМУ Президентской академии в Санкт-Петербурге Натальи Платоновой.

Напомним, четвертый образовательный модуль – заключительный в программе «Герои земли Псковской». Длительность модуля – 11 учебных дней. Слушателям предстоит сдача очного экзамена и защита выпускных аттестационных работ. В первом потоке программы участвуют 13 слушателей.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

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