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Общество

Юрист перечислил основные права абитуриентов при поступлении в вузы

При подаче документов в высшие учебные заведения России абитуриенты имеют право одновременно поступать не более чем в пять вузов и на пять направлений подготовки в каждом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Ивана Курбакова.

Фото: ПАИ

По его словам, в этом году для программ бакалавриата и специалитета действует правило: максимум пять учебных заведений и до пяти специальностей в каждом. При этом участвовать в конкурсе на бюджетные и платные места можно без предъявления оригинала аттестата – достаточно его заверенной копии.

Особое внимание юрист обратил на право абитуриентов проходить вступительные испытания в установленные сроки по утверждённым критериям. «Также они вправе заранее ознакомиться с программами испытаний и получить консультацию по подготовке к ним», – отметил Иван Курбаков.

Кроме того, льготные категории граждан – ветераны боевых действий, инвалиды и дети-сироты – могут претендовать на места в рамках особой квоты. Она составляет не менее 10 % от общего числа бюджетных мест. Некоторым льготникам достаточно предоставить результаты ЕГЭ: внутренние экзамены для них не предусмотрены.

Вузы обязаны публиковать на своих официальных сайтах списки поступающих с набранными баллами. Это позволяет абитуриенту в любой момент отслеживать свою позицию в конкурсе и видеть количество заявлений, поданных на выбранное направление, добавил юрист.

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