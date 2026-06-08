Четырёхдневная рабочая неделя началась в России
Четырёхдневная рабочая неделя началась в России 8 июня в связи с празднованием Дня России. Она продлится по 11 июня, следует из производственного календаря.
11 июня рабочий день сократится на один час, так как это предпраздничный день. Пятница, 12 июня, – выходной.
Следующая короткая рабочая неделя будет в ноябре: россияне будут отдыхать 4-го числа в связи с Днём народного единства.
Фестиваль «Подвигу жить в веках» прошёл на родине Героя Советского Союза Ивана Пореченкова
«Школа будущих родителей»: в чём заключается уникальность и польза грудного вскармливания