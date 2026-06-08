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Общество

В программе «Копилка» расскажут о долгосрочных сбережениях и выплатах по ОСАГО

Очередной выпуск программы о финансовой грамотности «Копилка» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 8 июня, в 12:30.

Фото: ПАИ

Как работает программа долгосрочных сбережений и почему к ней уже присоединились более 45 тысяч жителей Псковской области? В каких случаях полис ОСАГО может не защитить виновника ДТП от дополнительных расходов и как не стать жертвой мошенников при урегулировании страховых споров?

Об этом в «Копилке» расскажет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Все выпуски программы «Копилка» можно послушать в подкастах ПАИ в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте».

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