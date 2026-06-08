Шеф-повар Константин Ивлев передал подарки детям в псковскую больницу

11:30, 08 июня 2026, ПАИ

Подарки от российского шеф-повара, ресторатора, телеведущего Константина Ивлева раздали пациентам Псковской детской областной клинической больницы 4 июня. Об этом сообщили в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Перед Днём защиты детей он записал видеообращение и передал подарки, которые вручили детям 4 июня.

«Друзья мои, шикарный день, очень приятное начинается время – это лето, 1 июня. Хочу поздравить вас с этим праздником – Всемирным детским днём. Пожелать вам здоровья, удачи, всего наилучшего. Ну и, конечно, самого жаркого лета, самой тёплой воды, самых сладких ягод и фруктов. Всего того, что вы захотите и пожелаете, – отметил в своём обращении Ивлев. – Я сегодня побуду маленьким Дедом Морозом, потому что, помимо этого, я с большим удовольствием пришлю вам подарки».

Как отметили в медучреждении, Константин Ивлев не первый год поздравляет маленьких пациентов Псковской детской областной клинической больницы.