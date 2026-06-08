Грозы и ливни ожидаются в Псковской области предстоящей ночью

11:25, 08 июня 2026, ПАИ

9 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов, а днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью местами грозы, ливни, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.