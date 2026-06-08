ВТБ запустил приём цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме

10:15, 08 июня 2026, ПАИ

ВТБ запустил приём цифровых рублей в POS-терминалах в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса. Часть клиентов уже проводит операции с цифровым рублём. До сентября решение будет доступно во всех терминалах ВТБ по всей России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Для приёма цифровых рублей клиентам не нужно заменять терминалы – достаточно открыть счёт в цифровых рублях и подключить оплату через универсальный платёжный код (УПК). Покупатель сканирует на кассе код, который включает сразу несколько способов оплаты: цифровыми рублями, через СБП или банковские сервисы. Средства зачисляются на счёт продавца в реальном времени, как при оплате через СБП.

Открыть счёт в цифровых рублях юридические лица могут в интернет-банке бизнес-платформы ВТБ и после этого совершать в них операции покупки и продажи, а также переводить их контрагентам.

«Предпринимателям не нужно интегрироваться с платформой Банка России, банк берёт на себя все технические процессы и даёт готовые сервисы. Мгновенное зачисление средств поможет компаниям избегать кассовых разрывов и сразу направлять выручку в оборот. Продавцы дополнительно сэкономят: до конца 2026 года операции не облагаются комиссией. Это позволит давать покупателям скидки, проводить акции или вложить ресурсы в развитие», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Отметим, что подключение бизнеса к функционалу по приёму цифровых рублей регламентируется законом «О защите прав потребителей» и будет происходить волнами в зависимости от годовой выручки. С 1 сентября 2026 года обязаны принимать цифровой рубль торгово-сервисные предприятия с выручкой более 120 млн рублей, с 1 сентября 2027 года – продавцы с выручкой до 30 млн рублей, а до 1 сентября 2028 года – остальные компании с выручкой от 20 млн рублей. Бизнес с годовой выручкой меньше 20 млн рублей подключает оплату цифровыми рублями по желанию.

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