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Общество

«ЛизаАлерт» просит помощи у автомобилистов: под Невелем пропал 72-летний пенсионер

Оказать помощь в поиске 72-летнего пропавшего Владимира Захаренко просят автомобилистов Псковской области. Обращение опубликовано в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение предоставлено «ЛизаАлерт»

«Для поиска нужны записи с ваших видеорегистраторов! Если вы проезжали между Невелем и деревней Мигушино в период с 23:00 14 июля до 03:00 15 июля, просим вас связаться с нами по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или с инфоргом поиска Никитой (Плай) по телефону 8-921-219-69-26», – написали поисковики.

С 14 июля местонахождение мужчины остаётся неизвестным. Он ростом 182 сантиметра, нормального телосложения, у него чёрные с проседью волосы и зелёные глаза. В день исчезновения мужчина был одет в серую футболку в клетку, чёрные штаны и чёрные галоши.

Напомним также, что в регионе продолжаются поиски Александра Хлопцева из Тверской области и 44-летнего жителя Пскова Константина Беляева.

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