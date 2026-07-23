Творческая встреча с режиссёром Алексеем Германом – младшим пройдёт сегодня в ПАИ

16:20, 23 июля 2026, ПАИ

Творческая встреча с российским режиссёром и сценаристом Алексеем Германом – младшим пройдёт в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 23 июля, в 17:00.

Алексей Герман – младший дебютировал в полнометражном кино в 2003 году с фильмом «Последний поезд». Среди работ в кино – «Гарпастум» (2005), «Бумажный солдат» (2008), «Под электрическими облаками» (2015), «Довлатов» (2018), «Дело» (2021), «Воздух» (2022).

Напомним, сейчас продолжается регистрация на творческую встречу с режиссёром, продюсером Владом Фурманом. Принять участие в ней может любой желающий.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».