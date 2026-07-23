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Псковичи вспоминают подвиги защитников города в 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Торжественно-памятное мероприятие у Могилы Неизвестного Солдата состоялось в Пскове 23 июля в 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В дань безмерного уважения великого подвига освободителей и защитников Пскова цветы к подножию монумента возложили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, руководство 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Заупокойную литию в память о погибших за Псковскую землю и Россию совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Под звуки метронома была объявлена минута молчания.

В торжественной церемонии также приняли участие сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, представители силовых структур и правоохранительных органов, курсанты, участники отряда содействия обороне и безопасности «Дружина», патриотических и молодежных движений, выпускники программы «Герои земли Псковской» и жители города.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Группа почетного караула 76-й десантно-штурмовой дивизии возложила гирлянды воинской славы к Могиле Неизвестного Солдата и памятной стеле «Псков – город воинской славы».

«Многовековая история Пскова неразрывно связана с судьбой нашей страны и зарождением русской государственности. Издревле он служил надежным форпостом на северо‑западе, оберегая рубежи Руси. Сегодня Псков – комфортный и современный город, который бережно хранит своё прошлое и память о героических защитниках. Растущий туристический поток, интерес гостей к нашей культуре и истории – лучшее тому подтверждение», – ранее отметил глава региона в обращении к жителям Пскова в мессенджере МAX.

Напомним, мемориал «Могила Неизвестного Солдата» в Пскове открыт в июле 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения города от фашистских захватчиков. Здесь погребен солдат, о смерти которого известно больше, чем о жизни. Он погиб на 18-й день войны, 9 июля 1941 года, у деревни Батьковичи неподалеку от Пскова. Это мог быть боец 111-й или 118-й стрелковых дивизий, оборонявших подступы к городу.

Псков был освобожден от немецкой оккупации 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской наступательной операции советских войск. Наступление осуществлялось силами 3-го Прибалтийского фронта под командованием генерала Ивана Масленникова. По задумке автора монумента, известного архитектора Всеволода Смирнова, семнадцать зенитных орудий, устремленных ввысь, – это символ орудий, салютовавших освободителям Пскова в июле 1944 года в Москве двадцатью залпами из двухсот двадцати четырех орудий. Это символ Салюта Победы.

Торжественные церемонии проходят в этот день и на других воинских захоронениях Пскова.

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