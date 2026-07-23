Алексей Герман – младший: Псков в прекрасной форме, здесь уютно и комфортно

17:06, 23 июля 2026, ПАИ

Режиссёр и сценарист Алексей Герман – младший на творческой встрече в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» похвалил Псков за уют и ухоженность.

«Я в Пскове четвёртый или пятый раз. Это прекрасный чистый и ухоженный город с традициями и архитектурой. Здесь уютно и комфортно. Псков в прекрасной форме. Ремонты и реставрации продолжаются – это здорово», – отметил режиссёр.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».