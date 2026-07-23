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Общество

От Бетховена до Манчини: в Тригорском состоится музыкальный вечер

25 июля в Зелёной гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском состоится концерт «Лунная ночь». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Летние вечера в русской усадьбе», сообщили ПАИ в Пушкинском заповеднике.

Фото: пресс-служба Пушкинского заповедника

Гостей ждет музыкальная программа, объединяющая произведения разных эпох и стилей. Вечер начнется с классических произведений – «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена и «Лунного света» Клода Дебюсси. Также прозвучат «Белые ночи» Петра Чайковского и «Лунная река» Генри Манчини из фильма «Завтрак у Тиффани».

На сцене выступят лауреат международных конкурсов, выпускница Университета Mozarteum и Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Александра Чекмак и профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Попова.

Концерт начнется в 18:00 и продлится около часа.

Справки и заявки принимаются по телефонам: 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-26-09. Перерыв – с 13:00 до 14:00.

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