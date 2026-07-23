«Усвятский рубеж»: Дмитрий Петров пригласил жителей и гостей региона на военно-историческую реконструкцию

15:35, 23 июля 2026, ПАИ

Посетить памятное мероприятие «Край партизанской славы», посвящённое Суражским воротам, пригласил жителей и гостей региона глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM). Мероприятие пройдёт в субботу, 25 июля, в 15:00 в деревне Бор Усвятского района. В его рамках состоится военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж».

Дмитрий Петров отметил, что «Край партизанской славы» – это знаковое мероприятие. На него прибудут делегации из Велижского района Смоленской области, Витебского и Городского районов Витебской области Белоруссии.

В настоящий момент идёт подготовительная часть мероприятия. Традиционно в реконструкции примут участие поисковики и участники военно-исторических клубов из Невельского («Моторы Победы») и Великолукского районов, Великих Лук.



Фото: организаторы проекта



Фото: организаторы проекта



Фото: организаторы проекта





Глава округа обратил внимание, что в прошлом году было принято решение сделать памятное мероприятие ежегодным и в 2026 году оно пройдёт уже во второй раз: «Будут работать тематические площадки, а украшением мероприятия станет выступление военного оркестра 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады спецназа. Мы ждём это выступление, давно мечтали о нём, оркестр уже выступал в посёлке Усвяты. Спасибо, что они откликнулись».

«Суражские ворота» (также «Витебские ворота») – историческое название коридора шириной примерно 40 километров, образовавшегося в результате прорыва германского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр». Коридор располагался между населёнными пунктами Велиж (на юге) и Усвяты (на севере). Прорыв просуществовал более семи месяцев – с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. Через Суражские ворота в тыл врага направлялись новые партизанские отряды, разведывательные и диверсионные группы, оружие и боеприпасы, медикаменты, а также шла эвакуация в тыл раненых партизан и гражданского населения.

Отметим, военно-историческая реконструкция «Суражские ворота» в Усвятском районе стала номинантом Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2025» в номинации «Событие».