«Усвятский рубеж»: Дмитрий Петров пригласил жителей и гостей региона на военно-историческую реконструкцию
Посетить памятное мероприятие «Край партизанской славы», посвящённое Суражским воротам, пригласил жителей и гостей региона глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM). Мероприятие пройдёт в субботу, 25 июля, в 15:00 в деревне Бор Усвятского района. В его рамках состоится военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж».
Дмитрий Петров отметил, что «Край партизанской славы» – это знаковое мероприятие. На него прибудут делегации из Велижского района Смоленской области, Витебского и Городского районов Витебской области Белоруссии.
В настоящий момент идёт подготовительная часть мероприятия. Традиционно в реконструкции примут участие поисковики и участники военно-исторических клубов из Невельского («Моторы Победы») и Великолукского районов, Великих Лук.
Глава округа обратил внимание, что в прошлом году было принято решение сделать памятное мероприятие ежегодным и в 2026 году оно пройдёт уже во второй раз: «Будут работать тематические площадки, а украшением мероприятия станет выступление военного оркестра 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады спецназа. Мы ждём это выступление, давно мечтали о нём, оркестр уже выступал в посёлке Усвяты. Спасибо, что они откликнулись».
«Суражские ворота» (также «Витебские ворота») – историческое название коридора шириной примерно 40 километров, образовавшегося в результате прорыва германского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр». Коридор располагался между населёнными пунктами Велиж (на юге) и Усвяты (на севере). Прорыв просуществовал более семи месяцев – с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. Через Суражские ворота в тыл врага направлялись новые партизанские отряды, разведывательные и диверсионные группы, оружие и боеприпасы, медикаменты, а также шла эвакуация в тыл раненых партизан и гражданского населения.
Отметим, военно-историческая реконструкция «Суражские ворота» в Усвятском районе стала номинантом Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2025» в номинации «Событие».
Алексей Герман – младший: Школьникам всегда интереснее поболтать о девочках, чем посмотреть «Чайку»
Заслуженный артист РФ Владимир Литвинов: Я даже завидую зрителям кинофестиваля «Западные ворота»
Алексей Герман – младший: На старте лучше быть сыном известного режиссёра, чем детдомовцем
«Блокадный зоопарк»: на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове рассказали о подвиге во времена ВОВ