Алексей Герман предложил создавать кластерные проекты для коммуникации с молодым поколением

16:10, 23 июля 2026, ПАИ

Документальное кино должно стать частью единого коммуникативного кластера с анимацией, подкастами и исследовательскими проектами, чтобы говорить с молодым поколением на понятном ему языке. Таким мнением на круглом столе в медиацентре ПАИ поделился режиссёр, сценарист, председатель жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Герман. Мероприятие прошло в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 23 июля.

По словам Алексея Германа, сейчас человечество входит в новую эпоху и живёт в XXI веке, который кардинально отличается от XX c точки зрения коммуникации. Режиссёр подчеркнул, что сегодняшняя задача – найти коммуникацию со следующим поколением тем языком, который им понятен, интересен и вызывает живую реакцию. «Потому что на самом деле мы не знаем, как они думают. У нас нет, насколько я знаю, действительно интересной разумной социопсихологии, что из себя представляют люди восемнадцати – двадцати пяти лет», – отметил он.

Герман предложил создавать «кластерные проекты», в которых, условно говоря, соединяются анимационные сериалы, документальные фильмы, подкасты и франшизы документально-исследовательских проектов.

«Как мне кажется, мы должны рассматривать целый сложный коммуникативный пласт, который подходит к разговору с молодым человеком. Потому что, при всём уважении, это самое важное, когда условно одна мысль поддерживается абсолютно разными способами коммуникации. <...> Я вижу, что молодёжь абсолютно другая, что они не воспринимают определённые способы коммуникации. И нам надо идти впереди времени, понимая, что очень скоро нас накроет волна сгенерированного контента, сгенерированной истории, которой будет очень сложно противостоять. Для этого мы должны рассматривать документальное кино только в едином комплексе с другими видами», – отметил он.

По его мнению, необходимо учиться у Китая и Японии, которые «виртуозно говорят» не только со своим подрастающим поколением, но и с поколением сопредельных стран. «Сначала человеку станет интересно, он втянется, посмотрит какой-нибудь русский аниме-сериал, который рассказывает о нас, а потом уже перейдёт к изучению истории. Только так. Иначе мы просто потонем в сгенерированном контенте», – резюмировал Герман.

Продюсер Илья Васильев в свою очередь выразил сомнение в возможности говорить на языке молодёжи, но предложил привлекать молодых авторов к созданию фильмов. «Разговор об этом совершенно беспредметен. Вот я делаю фильмы о войне и не уверен, что я делаю их хорошо для молодого человека», – добавила он.

Председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев отметил, что не стоит преувеличивать разницу между поколениями: «Не стоит преувеличивать, говоря, что сегодняшняя молодёжь – это вообще люди с другой планеты. Это совсем не так».

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».