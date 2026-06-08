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Общество

Псковичам объяснили, в каких случаях ОСАГО не покрывает ущерб полностью

Даже при наличии полиса ОСАГО виновнику дорожно-транспортного происшествия в ряде случаев может потребоваться самостоятельно компенсировать ущерб пострадавшей стороне. Об этом в эфире программы «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал эксперт Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

По словам специалиста, страховая компания может потребовать возмещения выплаченных средств, если водитель скрылся с места аварии, управлял автомобилем в состоянии опьянения, не имел водительских прав или предоставил недостоверные сведения при оформлении полиса.

Кроме того, проблемы могут возникнуть при неправильном оформлении европротокола. Такой порядок применяется только в случае столкновения двух автомобилей, если у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО. При нарушении этих условий страховщик вправе отказать в выплате.

Ещё одна распространённая ситуация связана с ограничениями по размеру страхового возмещения. Максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью. Если фактический ущерб превышает эти суммы, разницу может потребовать у виновника сам потерпевший.

Эксперт также призвал внимательно проверять любые претензии о возмещении ущерба. Перед выплатой необходимо убедиться, что требования предъявляет действительно пострадавший, страховая компания или уполномоченный представитель.

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