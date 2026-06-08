Письмо у сердца

12:23, 08 июня 2026, ПАИ

Настоятель храма Успения Богородицы с Пароменья Алексей Воронюк в проекте ПАИ «Записки военного священника» – о том, что такое на самом деле надежный тыл.

Служба на специальной военной операции сурова. Каждый день – это предельное напряжение, риск, усталость. Боец привыкает ко многому, но душа – не железо. Она устаёт. Всегда существует опасность, из-за которой можно получить надлом души человека, психики. Душа нуждается в тепле. И это тепло приходит не только из молитвы или слова священника – оно приходит из дома. Помимо того, что мы стараемся делать – как военное духовенство, службы замполитов – конечно же, предоставляется возможность получения не только весточек из дома, но и каких-либо посылок.

Каждый раз, когда еду на передовую, обязательно что-то везу. Посылки, письма, самое необходимое. Всё, что собирают для них родные и близкие. Потому что я знаю точно: ни один мой приезд с пустыми руками невозможен. Это было бы неправильно.

Материальное обеспечение сегодня на хорошем уровне – слава Богу. Всё необходимое по службе закрывается. Но родственники всё равно ищут способ передать что-то своё: домашнюю консервацию, любимые продукты, которые долго хранятся. Детекторы дронов, аккумуляторы для беспилотников – то, что трудно достать по другим каналам. И я вижу, как это принимается. Не формально – с живой благодарностью.

Но есть вещи, которые ценнее любой техники.

Однажды зимой меня застали заморозки врасплох, я приехал в обычных носках, без тёплых. Ноги замёрзли, я заболел. Замполит это заметил, зампотыл полка выдал мне пару шерстяных носков. Я развернул их и обнаружил внутри письмо-треугольник. Старческим почерком, с трудом, но с такой любовью – написала бабушка, связавшая эти носки и отправившая их на фронт. Бойцам. А попали они военному священнику. Я был очень растроган, поцеловал эти носки. И надел с благоговением.

Таких историй – множество. Детские письма, которые бойцы хранят в блиндажах: целые стены, увешанные тетрадными листочками из школ, рисунками из детских садов. Некоторые носят такие письма прямо в кармане на форме – у сердца. Потому что это не просто бумага. Это голос тыла. Это доказательство того, что тебя помнят, что тебя ждут, что за тебя молятся.

Вот что такое крепкий семейный тыл для бойца СВО. Живая нить. Та самая связь с домом, с родными, с простыми русскими людьми, которые не воюют, но держат фронт по-своему: вяжут носки, пишут письма, собирают посылки, молятся. И эта связь – она помогает выполнять боевые задачи. Я в этом убеждался снова и снова. Тыл – это не тишина за спиной, это тепло, которое согревает душу и сердце.