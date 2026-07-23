Схема движения автобусов маршрута №6 изменится в Пскове 24 июля

17:52, 23 июля 2026, ПАИ

Схема движения автобусов маршрута № 6 изменится в Пскове 24 июля с 08:00 до 18:00. Ограничения связаны с ремонтом дороги на улице Вокзальной на участке от улицы Советской до улицы 128-й Стрелковой Дивизии, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Автобусы от остановки «Вокзал» в направлении Черехи будут следовать по улице Вокзальной, затем по улице Советской (без остановки «11-я школа»), далее по улице Кузнецкой (без остановки «Площадь Победы»), затем по улице 128-й Стрелковой Дивизии до остановки «Улица Советской Армии», после чего автобусы продолжат движение по маршруту со всеми остановками.

Рейсы из Черехи будут следовать от остановки «Улица Советской Армии» по улице 128-й Стрелковой Дивизии, затем по улице Кузнецкой (без остановки «Площадь Победы»), далее по улице Советской (без остановки «11-я школа») с выездом на улицу Вокзальную, после чего продолжат движение по маршруту со всеми остановками.