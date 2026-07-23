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Общество

Схема движения автобусов маршрута №6 изменится в Пскове 24 июля

Схема движения автобусов маршрута № 6 изменится в Пскове 24 июля с 08:00 до 18:00. Ограничения связаны с ремонтом дороги на улице Вокзальной на участке от улицы Советской до улицы 128-й Стрелковой Дивизии, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Фото: ПАИ

Автобусы от остановки «Вокзал» в направлении Черехи будут следовать по улице Вокзальной, затем по улице Советской (без остановки «11-я школа»), далее по улице Кузнецкой (без остановки «Площадь Победы»), затем по улице 128-й Стрелковой Дивизии до остановки «Улица Советской Армии», после чего автобусы продолжат движение по маршруту со всеми остановками.

Иллюстрация «Псковпассажиравтотранса»

Рейсы из Черехи будут следовать от остановки «Улица Советской Армии» по улице 128-й Стрелковой Дивизии, затем по улице Кузнецкой (без остановки «Площадь Победы»), далее по улице Советской (без остановки «11-я школа») с выездом на улицу Вокзальную, после чего продолжат движение по маршруту со всеми остановками.

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