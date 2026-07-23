Алексей Герман – младший: На старте лучше быть сыном известного режиссёра, чем детдомовцем

17:54, 23 июля 2026, ПАИ

На старте лучше быть сыном известного режиссёра, чем детдомовцем, признал режиссёр и сценарист Алексей Герман – младший на творческой встрече в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».

«Как сыну знаменитого режиссёра на старте мне было, конечно, легче. Это точно лучше, чем расти в детдоме, например. Кто-то, конечно, меня за это не любил, я им за это мстил, а потом мне стало скучно и я просто работал», – рассказал Алексей Герман – младший.

С 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».