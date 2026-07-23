Врачи спасли псковскую школьницу с наследственной патологией сердца

17:44, 23 июля 2026, ПАИ

В Пскове у девочки-подростка выявили гипертрофическую кардиомиопатию – опасное заболевание сердечной мышцы. Всё началось осенью 2024 года, когда школьница стала жаловаться на одышку, утомляемость и боль за грудиной, сообщили ПАИ в Псковской областной детской клинической больнице.

В конце ноября родители обратились к педиатру, который назначил ЭКГ и УЗИ сердца, – результаты показали ишемию миокарда и признаки гипертрофии левого желудочка. Девочку экстренно госпитализировали.

В детской областной больнице провели комплексное обследование и поставили диагноз. Врачи организовали телемедицинскую консультацию с НМИЦ имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Специалисты федерального центра пригласили пациентку на госпитализацию, где выяснилось: болезнь носит наследственный характер – отец девочки внезапно ушёл из жизни в 45 лет из-за сердечной патологии. Благодаря своевременной диагностике этот сценарий удалось предотвратить.

В НМИЦ Алмазова приняли решение об имплантации кардиовертера-дефибриллятора – устройства, которое контролирует сердечный ритм и в критический момент может спасти жизнь. Сейчас девочка получает терапию сердечной недостаточности и антиаритмические препараты, регулярно наблюдается педиатром и кардиологом детской областной больницы.

Врачи подчеркивают: знание истории здоровья семьи помогает взять под контроль предрасположенность к заболеваниям с самого детства. Если у родственников были сердечные патологии, необходимо сообщать об этом врачу. «Ваша внимательность – самая надёжная защита для ваших детей», – отметили в медучреждении.