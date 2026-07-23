«Блокадный зоопарк»: на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове рассказали о подвиге во времена ВОВ

17:34, 23 июля 2026, ПАИ

Показ документальной кинокартины «Блокадный зоопарк» режиссёра Андрея Егорова прошёл в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова в рамках программы «На экране герои Отечества». Мероприятие состоялось в ходе VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили ПАИ организаторы.



Фото: ПАИ предоставили организаторы



Фото: ПАИ предоставили организаторы



Фото: ПАИ предоставили организаторы



Фото: ПАИ предоставили организаторы



Фото: ПАИ предоставили организаторы



Фото: ПАИ предоставили организаторы



Фото: ПАИ предоставили организаторы













Кинокартину представила съёмочная группа во главе с автором сценария Анатолием Аграфениным. Зрители, которые не смогли посмотреть кинокартину сегодня, смогут увидеть её 24 июля в 14:10 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».