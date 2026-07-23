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Алексей Герман – младший: Школьникам всегда интереснее поболтать о девочках, чем посмотреть «Чайку»

Режиссёр и сценарист Алексей Герман – младший на творческой встрече в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота», отвечая на вопрос о том, какой фильм по классическому произведению для современных школьников он бы хотел снять, ответил, что не снимал бы ничего.

Фото: ПАИ

«Не уверен, что классику для школьников можно снять интересно. Ну, наверное, можно поставить «Чайку», но это будет какая-то дичь. Школьникам 10-х классов всегда интереснее посмотреть аниме, поиграть в приставку или поговорить о девочках-мальчиках. Не надо делать то, что сделать невозможно», – констатировал режиссёр.

Напомним, с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».

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