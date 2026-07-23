Алексей Герман – младший: Школьникам всегда интереснее поболтать о девочках, чем посмотреть «Чайку»

17:59, 23 июля 2026, ПАИ

Режиссёр и сценарист Алексей Герман – младший на творческой встрече в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота», отвечая на вопрос о том, какой фильм по классическому произведению для современных школьников он бы хотел снять, ответил, что не снимал бы ничего.

«Не уверен, что классику для школьников можно снять интересно. Ну, наверное, можно поставить «Чайку», но это будет какая-то дичь. Школьникам 10-х классов всегда интереснее посмотреть аниме, поиграть в приставку или поговорить о девочках-мальчиках. Не надо делать то, что сделать невозможно», – констатировал режиссёр.

Напомним, с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».