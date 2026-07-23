Заслуженный артист РФ Владимир Литвинов: Я даже завидую зрителям кинофестиваля «Западные ворота»

17:57, 23 июля 2026, ПАИ

Своими ожиданиями от VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», который уже стартовал в Пскове, поделился заслуженный артист РФ, член жюри конкурса документальных фильмов «Хранители памяти» Владимир Литвинов в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

Владимир Литвинов выразил уверенность, что в рамках кинофестиваля покажут работы, которые отзовутся в его сердце: «Мне нравится кино, которое трогает душу, волнует, даёт и уму, и сердцу пищу, чтобы можно было обменяться с коллегами этими впечатлениями».

«Я посмотрел ряд работ, которые предложены зрителям кинофестиваля «Западные ворота». Такие замечательные картины – и режиссёрски хорошо сделаны, и стильно кинематографически. И конечно, содержание очень хорошее – судьбы, портреты. Очень рад за ту коллекцию, которая будет представлена на фестивале. Спешите видеть, что называется. Я даже в какой-то степени завидую зрителям, которые впервые посмотрят эти работы», – сказал гость эфира.

В свободное время артист хочет посетить достопримечательности Пскова. Он уже был здесь не раз, и город поразил его историческими видами: «Я рекламирую, рассказываю всем, кому не повезло в этой жизни и они ещё не были в Пскове. Я им говорю: «Поезжайте, не тратьте время на ерунду, на какие-то незначительные впечатления».

По его словам, такие города, как Великий Новгород, Псков, – это чудо, богатство и наше историческое наследие.

Отметим, что среди самых известных работ Владимира Литвинова – роли в проектах «Телохранитель», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Молодёжка» и многих других. Сегодня он не только продолжает активно сниматься, но и передаёт свой опыт молодому поколению, занимаясь преподавательской деятельностью и работой с начинающими актёрами.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».