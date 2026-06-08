Патриотический автопробег в честь Дня России пройдёт в Пскове 12 июня

15:17, 08 июня 2026, ПАИ

Патриотический автопробег, посвящённый Дню России, состоится в Пскове 12 июня. Колонна автомобилей, украшенная триколором, проедет по главным улицам города, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Сбор участников назначен на 13:30 у подножия монумента князю Александру Невскому на горе Соколихе. Старт автоколонны запланирован на 14:00. Организаторы призывают водителей присоединиться к акции «Цвета российского флага» и украсить свои машины лентами, флагами или наклейками белого, синего и красного цветов.

«Мы хотим не просто проехать по городу, а создать яркое, запоминающееся событие, которое объединит людей. День России – это символ единства и гордости за нашу страну, и наш автопробег станет визуальным выражением этих чувств», – отметил министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев.

К участию приглашаются все желающие на личных автомобилях. Маршрут пробега пройдёт по центральным улицам и площадям Пскова. Подробности можно уточнить в министерстве молодёжной политики региона.