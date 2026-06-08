Тополиный пух, жара, июнь: псковичам напомнили о правилах безопасности

15:20, 08 июня 2026, ПАИ

С наступлением лета в Псковской области вновь актуальной становится проблема тополиного пуха. В региональном управлении МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, поскольку пух легко воспламеняется и способствует быстрому распространению огня.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области









Спасатели отмечают, что особую опасность представляют скопления пуха во дворах, на придомовых территориях, балконах и лоджиях. Причиной возгорания могут стать непотушенный окурок, неосторожное обращение с огнём, а также детские игры с поджиганием пуха.

В МЧС рекомендуют соблюдать осторожность при использовании любых источников открытого огня, контролировать досуг детей и подростков, а также тщательно готовить места проведения сварочных и других огневых работ.

Жителям частного сектора советуют своевременно убирать придомовые территории. Для эффективной уборки тополиный пух рекомендуется предварительно смачивать водой, после чего собирать и утилизировать.

Спасатели напоминают, что соблюдение простых правил поможет избежать пожаров и сохранить имущество.