Режим беспилотной опасности снова отменили в Псковской области

14:29, 08 июня 2026, ПАИ

Режим беспилотной опасности снова отменили в Псковской области 8 июня. Сообщение об этом опубликовали в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112», – говорится в сообщении.

Второй раз предупреждение о БПЛА публиковалось около 11 утра.