Борис Елкин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

16:25, 08 июня 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников социальной сферы с Днём социального работника.

В своём обращении он подчеркнул значимость труда специалистов, которые ежедневно оказывают помощь людям, оказавшимся в непростых жизненных обстоятельствах.

«Каждый день вы приходите на помощь тем, кому она особенно нужна: пожилым людям, семьям в трудной ситуации, детям, людям с ограниченными возможностями здоровья», – отметил Борис Елкин.

По словам главы города, социальные работники не только выполняют свои профессиональные обязанности, но и поддерживают, утешают, дарят надежду и помогают людям поверить в лучшее.

Борис Елкин поблагодарил специалистов социальной сферы за терпение, чуткость, душевную щедрость и неравнодушие, отметив, что благодаря их труду Псков становится теплее и добрее.

В завершение глава города пожелал социальным работникам крепкого здоровья, душевных сил, гармонии, благополучия и успехов в их благородном труде.