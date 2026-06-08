Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников социальной сферы с Днём социального работника.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере Max

В своём обращении он подчеркнул значимость труда специалистов, которые ежедневно оказывают помощь людям, оказавшимся в непростых жизненных обстоятельствах.

«Каждый день вы приходите на помощь тем, кому она особенно нужна: пожилым людям, семьям в трудной ситуации, детям, людям с ограниченными возможностями здоровья», – отметил Борис Елкин.

По словам главы города, социальные работники не только выполняют свои профессиональные обязанности, но и поддерживают, утешают, дарят надежду и помогают людям поверить в лучшее.

Борис Елкин поблагодарил специалистов социальной сферы за терпение, чуткость, душевную щедрость и неравнодушие, отметив, что благодаря их труду Псков становится теплее и добрее.

В завершение глава города пожелал социальным работникам крепкого здоровья, душевных сил, гармонии, благополучия и успехов в их благородном труде.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июня 2026

Бизнес в сфере выращивания роз обсудили на «Серебряном дожде». Главное
08 июня 2026

Более двух тысяч выпускников в Псковской области написали ЕГЭ по математике
08 июня 2026

В Пскове третий день ищут 13-летнюю девочку
08 июня 2026

Сила доброты: Псковская область отметила День социального работника
08 июня 2026

Борис Елкин поздравил социальных работников с профессиональным праздником
08 июня 2026

В лесах Псковской области пошли грибы: эксперт рассказала, ждать ли обильного урожая
08 июня 2026

Развивать 5G одинаково важно и в корпоративном, и в частном сегменте – T2
08 июня 2026

Псковский предприниматель описал портрет среднестатистического покупателя садовых роз

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...