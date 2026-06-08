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Общество

Более двух тысяч выпускников в Псковской области написали ЕГЭ по математике

Более 2 400 выпускников Псковской области сегодня, 8 июня, сдавали ЕГЭ по математике, сообщается в официальном канале региона на платформе MAX.

Фото: ПАИ

Профильный уровень – необходимый для поступления в вузы на технические и естественно-научные направления – сдавал 1 081 одиннадцатиклассник. Базовый ЕГЭ, достаточный для получения аттестата, выбрали 1 398 выпускников.

Всего в области организовано 34 пункта проведения экзамена в школах и один пункт на дому. Официальные итоги ЕГЭ по математике будут опубликованы не позднее 23 июня.

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