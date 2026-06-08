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Общество

В лесах Псковской области пошли грибы: эксперт рассказала, ждать ли обильного урожая

Грибные находки в конце мая – начале июня не являются чем-то необычным, так как для плодоношения грибов в умеренном климате особенно важны тепло и влага. Однако такое явление кратковременно, рассказала доцент кафедры общей биологии и биомедицины естественно-географического факультета Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, кандидат биологических наук Ольга Лихачёва в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Грибница быстрее формирует плодовые тела при тёплой погоде и дождях. Оптимальная температура при этом должна составлять около 15–18 градусов.

Ранний грибной сезон, по словам эксперта ПсковГУ, не опасен и не считается отклонением. Но у грибников есть другие серьёзные поводы для осторожности. Так, у белых грибов и маслят есть похожие виды, среди которых встречаются несъедобные и даже ядовитые экземпляры.

Важно помнить и то, что сморчки и строчки требуют правильной обработки, а некоторые из них могут быть токсичными. Кроме того, грибы нельзя собирать рядом с дорогами и промышленными зонами, так как они накапливают вредные вещества из почвы.

Подробнее об этом читайте в материале «АиФ-Псков».

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