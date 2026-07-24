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Прямую трансляцию открытия кинофестиваля «Западные ворота» покажут 24 июля в эфире «Первого Псковского»

Прямая трансляция торжественной церемонии открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» стартует 24 июля в 18:00 на телеканале «Первый Псковский». Трансляция будет доступна на 21-й кнопке и в сообществе канала в соцсети «ВКонтакте», сообщили организаторы проекта.

Иллюстрация: организаторы проекта

Церемония будет проходить в Большом концертном зале Псковской областной филармонии на улице Некрасова, 24. В прямом эфире зрители увидят выступления почётных гостей, представление жюри конкурсных программ – Алексея Германа, Марии Шукшиной, Алексея Рыбина, Василия Степанова, Рустама Сагдуллаева и других известных кинематографистов.

В программе – презентация фильмов основной программы, анонс специальных показов к 160-летию Российского исторического общества и программы фонда «История Отечества» – «На экране – Герои Отечества», а также вручение первого почётного приза фестиваля. Телеканал проводит трансляцию по многочисленным просьбам зрителей, чтобы все желающие, кто не смог попасть в зал или находится за пределами Пскова, стали частью праздника.

«Друзья, мы знаем, как вы ждали этот вечер! Включайте 21-ю кнопку, телеканал «Первый Псковский», или заходите в наше сообщество в соцсети «ВКонтакте» – и вы окажетесь в центре фестивального действа. Располагайтесь поудобнее у экранов, зовите близких и наслаждайтесь трансляцией в прямом эфире», – обратилась к телезрителям исполняющая обязанности редактора канала Кристина Миннигалиева.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».

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