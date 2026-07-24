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Общество

Любовь к Родине через музыку: певица Нина Шнайдер станет гостьей медиацентра ПАИ

Брифинг о любви к Родине и творчестве пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 24 июля, в 11:30.

Изображение: ПАИ

Насколько важны патриотические песни в современной культуре? Какая миссия у искусства сегодня? Может ли музыка менять общество? Что значит быть артистом в современной России?

Об этом и многом другом расскажет певица, автор песен, лауреат всероссийских и международных конкурсов Нина Шнайдер.

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