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Культура

Актёр Андрей Ургант стал гостем программы «Минкульт». Главное

Актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 23 июля. В эти дни он находится в Пскове, чтобы провести церемонии открытия и закрытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» вместе с актрисой Ольгой Будиной.

Главное из эфира:

– Ургант признался, что Псков всегда вызывает у него самые светлые воспоминания, особенно из советского времени. «Этот город можно на руках носить, он же крошечный. Он как Санкт-Петербург, только старше во много раз, – подчеркнул актёр. – Здесь многовековая история, каждый камень нам рассказывает про то, как наша огромная страна приобретала очертания. Это всё страницы величайшей истории нашей культуры»;

– артист отметил, что чувствуется, как жители ухаживают за городом: «Город светлый, хороший, чистый – и не потому, что сегодня шёл дождь, который вымыл тротуары, а потому что люди ухаживают за городом. Это всегда чувствуется»;

– о кинофестивале «Западные ворота»: Ургант уже отметил для себя два-три фильма, но основное время посвятит подготовке к церемониям. «Зрители всегда чувствуют, когда человек говорит по протоколу, а когда у него за это сердце болит», – пояснил он;

– последний сериал, который его впечатлил, – российский «Берлин’23», основанный на реальных событиях. «Очень достоверно играют. Прямо начинаешь переживать за героев, что и является задачей любого искусства»;

– о силе искусства: Ургант вспомнил советские фильмы и сериалы («17 мгновений весны», «Баллада о солдате», «А зори здесь тихие»), которые до сих пор остаются для него мировым уровнем;

– о профессии: Ургант рассказал, что вырос в актёрской среде. С детства он видел у себя на кухне Высоцкого, Миронова, Басилашвили. «Я не мог стать никем, кроме артиста, я же родился в этом «болоте» и научился плавать»;

– по мнению Урганта, главное в работе ведущего – забыть о камере и искренне интересоваться гостем.

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