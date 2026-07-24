Выставка о Плюшкине увеличивает время работы в честь Дня города Пскова

12:28, 24 июля 2026, ПАИ

Время работы выставки «Совсем не тот Плюшкин» продлил Псковский музей-заповедник в честь празднования Дня города. В пятницу и субботу, 24 и 25 июля, выставка открыта для гостей до 19:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника











В музее обратили внимание, что с 18:00 билеты можно будет купить только через терминал по банковской карте: «Пожалуйста, учитывайте это при планировании визита».

Выставка посвящена выдающемуся псковскому коллекционеру и одному из основоположников музейного дела в регионе Фёдору Плюшкину. Проект рассказывает о феномене частного коллекционирования в России конца XIX – начала XX века и воссоздает образ утраченного Плюшкинского музея, который насчитывал свыше миллиона предметов. Часть его собрания вошла в состав фондов Псковского музея.