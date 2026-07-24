Бесплатные показы к 90-летию «Союзмультфильма» пройдут в Новосокольниках, Опочке и Невеле

11:06, 24 июля 2026, ПАИ

Кинофестиваль «Западные ворота» в эти выходные покажет фильмы в трёх городах Псковской области. Показы пройдут 24 и 25 июля, вход для зрителей свободный, сообщили ПАИ организаторы проекта.



Фото: организаторов проекта



Фото: организаторов проекта



Фото: организаторов проекта





24 июля сеансы пройдут в Новосокольниках и Опочке. В Новосокольниках показ начнётся в 17:00 по адресу: Партизанская улица, 13 (КДК Новосокольнического района). В Опочке – в 16:00 по адресу: улица Калинина, 2а (Опочецкий районный центр культуры).

25 июля фильмы покажут в Невеле в учреждении «Культура и досуг» на улице Ленина, 7.

Во всех городах будет представлена программа, посвящённая 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Организаторы отмечают, что показы будут интересны как детям, так и взрослым.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».