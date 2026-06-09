ФНС ввела специальный КБК для обеспечительных платежей при импорте из ЕАЭС

21:27, 09 июня 2026, ПАИ

Новый порядок уплаты обеспечительных платежей при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступил в силу в России с 28 мая 2026 года. Для этих целей Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела отдельный код бюджетной классификации (КБК 182 1 04 03000 01 1000 110), а также обязала бизнес вносить платёж минимум за два дня до ввоза продукции на территорию РФ.

Как разъяснили на заседании общественного совета при УФНС России по Псковской области, нововведения реализованы в рамках системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Ключевое требование – обеспечительный платёж, размер которого рассчитывается исходя из суммы косвенных налогов (НДС и акцизов без таможенной составляющей), необходимо перечислить на специальный КБК.

После поступления средств налогоплательщик получает QR-код, который передаётся перевозчику. Этот код является обязательным для прохождения груза через таможенные и налоговые посты.

«Заявитель получает визуализированную ссылку (QR-код) только после того, как обеспечительный платёж поступит на наш специальный КБК. Этот QR-код передаётся перевозчику. Без него таможенные и налоговые органы вправе остановить движение груза», – подчеркнул представитель управления.

В ФНС также обратили внимание, что возврат излишне уплаченных средств будет возможен только после завершения камеральной проверки декларации по косвенным налогам.

Свободное тестирование механизма проходило с 2 апреля по 28 мая 2026 года. По его итогам все тестовые документы о планируемых поставках переведены в статус «погашен».