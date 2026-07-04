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Общество

В России заработает механизм ипотечных каникул для семей с детьми до полутора лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий семьям с детьми до полутора лет право на ипотечные каникулы при рождении второго или последующего ребёнка. Соответствующие изменения внесены в закон «О потребительском кредите (займе)».

Фото: ПАИ

Документ, разработанный по поручению главы государства, даёт заёмщикам по кредитным договорам, обеспеченным залогом недвижимости, возможность обратиться к кредитору с просьбой о временной приостановке выплат или снижении размера ежемесячных платежей. Такое право возникает при рождении или усыновлении второго и каждого последующего ребёнка и действует до достижения им возраста полутора лет.

Льготный период может быть реализован однократно за время действия кредитного договора. Его длительность не может превышать 18 месяцев, а также не может быть больше периода до достижения ребёнком возраста полутора лет (в случае усыновления – с даты усыновления).

Для семей с первым ребёнком законодательство уже предусматривает возможность получения кредитных каникул на срок до шести месяцев при условии, что доход заёмщика снизился более чем на 20 %, а ежемесячные ипотечные платежи превышают 40 % его дохода.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года и распространяется на договоры, заключённые до этой даты.

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