«Лечит всё»: бежаницкий терапевт рассказала об актуальности своей профессии

11:47, 15 июня 2026, ПАИ

Терапевт Бежаницкого филиала Порховской межрайонной больницы Софья Егорова рассказала, почему выбрала профессию в сфере медицины.

«У меня медицинская семья. Мама медсестра, бабушка всю жизнь отработала фельдшером, и я с детства видела, чем они занимаются, но не сказать чтобы хотела пойти по их стопам. В старших классах школы не знаю, что со мной случилось, у меня просто возникла навязчивая идея стать врачом. Это же очень интересно», – сказала 24-летний специалист.

Девушка получила образование в Первом медицинском университете имени Павлова в Санкт-Петербурге. «Когда я училась, когда у меня не получалось, думала, что я стану плохим врачом. А сейчас работаю и понимаю, что я не самый плохой врач и могу стать ещё лучше, если приложу достаточно усилий. Я хочу поступить в ординатуру, ещё поучиться», – поделилась планами Софья Егорова.

Сейчас на приём к терапевту ежедневно приходит около 20 человек. В основном это кардиологические пациенты с несколькими хроническими патологиями, в том числе с сахарным диабетом, гастроэнтерологические больные, продолжила врач.

«Некоторые приходят регулярно проверяться, некоторые приходят, потому что им скучно... Как говорится, если ты пообщался с врачом и тебе не стало легче – значит, плохой врач. Поэтому очень часто нужно просто поговорить», – заметила терапевт.

Она добавила, что терапевт – актуальная специальность, это врач, который «лечит всё».

Софья Егорова также отметила, что её мотивирует благодарность пациентов, которым удалось помочь. «Просто видишь жизнь по-другому», – заключила врач.

Напомним, за 2025 год в медицинские организации Псковской области впервые трудоустроились 72 врача и 12 средних медицинских работников.