Банки начнут заглядывать в телефоны и компьютеры клиентов: что изменится с 2027 года

13:24, 15 июня 2026, ПАИ

Новые меры защиты от мошенников заработают осенью 2027 года. Банки будут с согласия клиента проверять перед отправкой платежей и переводов, нет ли на его телефоне или компьютере (где установлено банковское приложение) вредоносных программ. Такой закон приняла Госдума РФ, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Закон предполагает, что банки и операторы связи будут лучше защищать клиентов от мошенников. Если банк обнаружит вирус или шпионскую программу, способные взломать онлайн-банк клиента, он отклонит перевод или платёж и уведомит об этом человека», – отметил Александр Иванов.

Если приложение банка увидит вредоносную программу на устройстве клиента, человеку также предложат отправить деньги с другого, безопасного устройства или сделать перевод в банковском отделении. Если же банк не примет мер защиты от взлома, клиент сможет потребовать возврата средств, похищенных мошенниками.

Кроме того, операторы связи будут обязаны выявлять и блокировать мошеннические звонки по определённым признакам. Если оператор не примет обязательных мер, из-за чего клиент пообщается с мошенником и переведёт ему деньги, можно будет потребовать возмещения от оператора.

«Но личную предосторожность всё это не отменяет. Если и банк, и оператор примут предусмотренные законом меры защиты, а человек всё равно отдаст деньги преступникам, то компенсации не будет», – подчеркнул эксперт.