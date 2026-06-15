Эксперт Банка России объяснил, когда банки блокируют переводы

13:33, 15 июня 2026, ПАИ

Банки обязаны приостанавливать переводы, которые имеют признаки отмывания нелегальных доходов или кражи денег с карты, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Работает это следующим образом: системы безопасности анализируют привычное финансовое поведение клиента и, если оно резко меняется, приостанавливают операции.

«Допустим, обычно вы оплачиваете с банковского счёта покупки, бытовые услуги и делаете небольшие переводы родственникам и друзьям, например, почти никогда не превышающие десяти тысяч рублей. Но вдруг вы отправляете всю зарплату человеку, которому никогда не делали переводов. Для банка это может означать, что операцию проводите не вы, а кто-то проник в ваш банковский кабинет и крадёт деньги со счёта. Чтобы защитить ваши сбережения, банк заблокирует транзакцию», – отметил Александр Иванов.

Банки часто приостанавливают операции, если плательщик переводит крупную сумму. Такое поведение, по мнению системы безопасности, нетипично для клиента. Банк также анализирует время проведения транзакции в приложении и сверяет его с предыдущими данными.

Перевод могут приостановить, если вы вошли в онлайн-банк с нового устройства или совершили серию небольших переводов разным людям за короткое время.

«В каждом банке для каждого клиента свой список признаков сомнительных операций», – добавил гость студии.