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Общество

В Полистовском заповеднике установили новые фотоловушки

В Полистовском заповеднике установили новые фотоловушки и откалибровали их локации с помощью калибровочного шеста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото: Полистовский заповедник

Сеть фотоловушек помогает точно рассчитывать плотность населения диких животных по единой методике, применяемой на заповедных территориях России. Для Полистовского заповедника такой мониторинг имеет особое значение. Его главная задача – понять, как экологический туризм и хозяйственная деятельность вблизи границ заповедника влияют на животных заповедника. Эти данные помогают оценивать антропогенную нагрузку и принимать решения, направленные на сохранение дикой природы.

Расширить сеть наблюдений удалось благодаря гранту Президентского фонда природы «Формирование национальной системы фотомониторинга на заповедных территориях России».

Начинается следующий этап работы – проверка оборудования и анализ множества снимков.

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