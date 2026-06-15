Пошаговая инструкция: как вернуть украденные с карты деньги

13:39, 15 июня 2026, ПАИ

Что делать, если с банковской карты украли деньги, объяснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если коротко, то нужно немедленно заблокировать карту, сообщить в банк по горячей линии о краже денег и подать заявление о несогласии с операцией. Сделать всё это необходимо не позднее следующего дня после того, как банк уведомил вас о списании», – отметил Александр Иванов.

По словам эксперта, если человек соблюдал правила использования карты, в частности не хранил ПИН-код вместе с картой и никому не сообщал её данные, то есть шанс вернуть украденные деньги.

«Первое, что нужно сделать, – заблокировать карту, чтобы отрезать мошенникам доступ к оставшимся деньгам. Сделать это можно разными способами. Самый простой – через мобильное приложение банка. Также это можно сделать по телефону горячей линии. Номер для экстренной связи указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте банка», – добавил Александр Иванов.

Некоторые банки позволяют блокировать карты по СМС. Обычно для этого надо отправить на короткий номер банка кодовое слово и через пробел последние четыре цифры номера карты. Человек получит код, который надо снова отправить на номер банка для подтверждения блокировки.

«Можно это сделать в отделении банка. Если сообщение о незаконной операции по вашей карте застало вас рядом с офисом банка и у вас есть с собой паспорт, то вы сможете не только заблокировать карту, но и сразу написать заявление на возврат денег», – обратил внимание Александр Иванов.

Следующий шаг – сообщить о краже и оформить возврат денег. По закону банк обязан вернуть деньги, если клиент сообщил ему о краже не позднее следующего дня после того, как банк уведомил о списании.

Самое главное, отметил эксперт, – не нарушать правила безопасности при использовании карты: не сообщать мошенникам данные карты, не хранить ПИН-код вместе с картой, не писать код на самой карте, не позволять никому делать ксерокопии или фотографировать вашу карту. Если человек нарушил эти правила, банк не вернёт украденные деньги.

«Напишите заявление в полицию и приложите к нему справку из банка. Есть шансы, что ваша информация поможет быстрее вычислить и поймать преступников. По итогам расследования с вами свяжется сотрудник банка и сообщит о решении. Если банк убедится, что вы не нарушали правила использования карты и при этом опротестовали операцию вовремя, вам вернут деньги», – заключил Александр Иванов.