Ушёл из жизни экс-глава Великолукского района

13:27, 15 июня 2026, ПАИ

Ушёл из жизни бывший глава Великолукского района Виктор Синицын, пишет газета «Наш путь».

«Виктор Синицын был предан нашему краю и его жителям. Прощание с ним состоится 16 июня в 13:00 в деревне Гололобы (Опухлики)», – сообщили в газете. Администрация Великолукского муниципального округа и Собрание депутатов также выразили соболезнования родным и близким мужчины.

Напомним, что Виктор Синицын был главой администрации Великолукского района в 1990-х годах. Родился в селе Горько-Анчакское Минской области. Окончил Ленинградский государственный университет, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Трудовую деятельность начал в 1965 году.

В 1981 году избран заместителем председателя исполнительного комитета районного Совета народных депутатов. В 1987 году возглавил колхоз «Авангард». В 1990 году – председатель исполнительного комитета районного Совета народных депутатов, затем был назначен, а в феврале 1996 года избран главой администрации Великолукского района.