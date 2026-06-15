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Общество

Лучшие пары псковского Сретенского бала стали участниками Бала дебютантов в Петербурге

12 июня в Мраморном зале Российского этнографического музея победители XI Сретенского бала Пскова получили возможность представить свой город на V ежегодном Балу дебютантов, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Фото предоставлено ПГМЦ

Главным подарком за победу для Никиты Первова и Александры Лукьяненко, завоевавших титул короля и королевы псковского бала в 2026 году, стало приглашение в Петербург. Вместе с ними в состав официальной делегации вошли хореограф Анастасия Саар, а также Богдан Дубойский и Ольга Шершнёва – обладатели титула в 2025 году.

Программа вечера сочетала классическое наследие и яркие театральные формы. Гости увидели номера аргентинского танго, пластический спектакль «Монолог Кармен» и услышали «Арию Тореадора». Кульминацией торжественного открытия стал традиционный вальс дебютантов, задавший тон всему празднику. В этом году он собрал рекордное число участников – семьдесят пар.

Молодёжный Сретенский бал состоялся в Пскове 21 февраля при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и ежегодно приурочен к празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи.

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