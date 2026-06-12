Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» проходит в Изборской крепости
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» начал работу в Изборской крепости. Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике «Изборск».
В программе массовые сражения и поединки реконструкторов, ремесленные интерактивы, доклады в историческом лектории и концерты петербургской фолк-группы «Трикветрум», сообщили организаторы.
Для детей и взрослых в течение всего дня открыта интерактивная музейная программа «Родная история»: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница» и творческие мастер-классы.
Самая зрелищная часть фестивальной программы ожидает посетителей завтра, 13 июня.
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