Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» проходит в Изборской крепости

18:46, 12 июня 2026, ПАИ

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» начал работу в Изборской крепости. Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

В программе массовые сражения и поединки реконструкторов, ремесленные интерактивы, доклады в историческом лектории и концерты петербургской фолк-группы «Трикветрум», сообщили организаторы.

Для детей и взрослых в течение всего дня открыта интерактивная музейная программа «Родная история»: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница» и творческие мастер-классы.

Самая зрелищная часть фестивальной программы ожидает посетителей завтра, 13 июня.