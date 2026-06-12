Московский поэт и словотворец Звенимир выступил в библиотеке в Пскове

18:50, 12 июня 2026, ПАИ

Творческий вечер самобытного автора, поэта и публициста из Москвы Владимира Селицкого (творческий псевдоним – Звенимир) состоялся в центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова накануне Дня России. Гость представил псковичам свои проекты «Звенимир» и «Песнесказы на Псковской земле», сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова







Владимир Селицкий занимается возрождением русской словесности, называет себя носителем русского духа и продолжателем традиций поучающего скоморошества. Свои «песнесказы» он исполнял а капелла и под аккомпанемент, переходя на «словоречение». По его словам, он «пьёт из одной небесной реки с поэтом Александром Башлачёвым». В моноспектакле оживала былинная Русь, звучал разговор о многонациональной России и русской душе.

В завершение вечера автор подарил читальному залу три своих поэтических сборника и пообещал приехать в Псков снова. Артист давно мечтал выступить в нашем городе и ранее много гастролировал по стране от Карелии до Байкала.