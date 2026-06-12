15-летняя псковичка вышла в финал первенства России в беге на 400 метров с барьерами

19:54, 12 июня 2026, ПАИ

Псковская 15-летняя спортсменка Эвелина Бондаренко вышла в финал первенства России по лёгкой атлетике среди девушек до 18 лет, который проходит в Челябинске. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Псковской области.

В квалификационном забеге Бондаренко показала результат 1:03,48 и вошла в восьмёрку сильнейших в этой дисциплине среди 31 легкоатлетки со всей страны. Псковичка выполнила норматив на присвоение ей звания кандидата в мастера спорта и установила рекорд Псковской области в беге на 400 метров с барьерами. Ранее у неё были достижения в гладком беге на 400 метров.

«Здесь по программе в один день квалификация на 400 метров гладким и 400 метров с барьерами. Мы в этом году на областной спартакиаде попробовали пробежать 400 метров с барьерами, был в планах на летний сезон этот вид. В принципе, первый старт прошёл ничего так, поэтому приняли решение здесь бежать именно его. Авантюра, но получилось», – поделилась тренер спортсменки Анна Шкробинец.

Финальный забег состоится завтра, 13 июня, и начнётся в 14:15.

«По поведению бега: там можно всё поправить, можно пробежать быстрее, но эмоционально это сложнее, потому что она сегодня задачу уже слегка перевыполнила. Неожиданно попали мы в финал. Либо на этом кураже она завтра сделает что-то, либо перегорит», – сказала наставница Бондаренко.

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