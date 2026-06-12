Открытие 30-й Международной встречи воздухоплавателей прошло в Великих Луках

20:29, 12 июня 2026, ПАИ

У стен Великолукской крепости состоялось торжественное открытие юбилейной 30-й Международной встречи воздухоплавателей. В церемонии приняли участие официальные лица, а также пилоты более чем из 20 регионов России и Белоруссии. Об этом сообщает издание «Великолукская правда. Новости».

В этом году событие совпало с 31-м чемпионатом России по воздухоплавательному спорту, который также стартовал в Великих Луках.

В соревнованиях принимают участие сильнейшие воздухоплаватели страны, в том числе победитель 29-й Международной встречи, действующий чемпион России Олег Снетков из Тулы. Основные полёты продлятся до 19 июня, итоги чемпионата и встречи будут подведены в тот же день на торжественной церемонии закрытия.

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