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Великолукский боксёр Шехов отправился на рыбалку с чемпионом мира Биволом после победы в Екатеринбурге

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов, завоевавший статус обязательного претендента на титул WBA, отправился на рыбалку вместе с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом. Об этом сообщает RCC Boxing Promotions.

Фото: RCC Boxing Promotions

30 мая Шехов единогласным решением судей победил венесуэльца Эрни Бетанкура и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) по версии WBA. В активе 33-летнего боксёра теперь 18 побед (четыре нокаутом) и одна ничья в 19 боях на профессиональном ринге.

Бой великолучанина прошёл в андеркарде главного поединка вечера, в котором Дмитрий Бивол защищал свои титулы. Шехов и Бивол дружат и часто тренируются вместе, поэтому после турнира разделили совместный досуг – рыбалку.

В главном бою вечера 35-летний Дмитрий Бивол уверенно перебоксировал обязательного претендента по версии IBF немца Михаэля Айферта, защитив чемпионские пояса WBA и IBF.

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