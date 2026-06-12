Состоялся генеральный брифинг Международной встречи воздухоплавателей

20:10, 12 июня 2026, ПАИ

Генеральный брифинг 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в рамках юбилейной 30-й Международной встречи воздухоплавателей, состоялся в Великолукском драматическом театре. Участниками мероприятия стали представители руководства города, почётные гости, пилоты, журналисты, волонтёры и дирекция встречи, сообщили организаторы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»









Брифинг открылся видеоколлажем архивных и современных кадров, ставшим экскурсом в историю встреч. Заместитель главы города Николай Андросович зачитал приветствие главы Великих Лук, поздравил собравшихся с юбилеем и Днём России, отметив, что Великие Луки заслужили звание столицы отечественного спортивного воздухоплавания.

«Уверен, что 30-я Международная встреча воздухоплавателей подтвердит этот статус и впишет в историю города ещё одну яркую страницу», – сказал Андросович, поблагодарив генерального спонсора ПАО «Газпром» и лично председателя правления компании Алексея Миллера.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев подчеркнул, что за 30 лет встреча прошла путь от первых энтузиастов до крупнейшего международного спортивного события. Он выразил признательность одному из основателей воздухоплавания в городе Владимиру Орлову. Председатель Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло отметил, что встречи оставили огромный след в сердцах жителей Великих Лук, и призвал пилотов дарить радость людям. Спортивный директор Евгений Чубаров поблагодарил город за то, что тот есть у воздухоплавания.

В завершение брифинга вручили пилотские удостоверения и дипломы о повышении квалификации, после чего участники отправились на торжественное открытие встречи.