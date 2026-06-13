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Происшествия

В Печорском районе женщина на Volkswagen съехала в кювет из-за лопнувшего колеса

Женщина за рулём автомобиля Volkswagen, ехавшая в сторону Пскова, потеряла управление из-за лопнувшего колеса. В результате машина выехала на обочину. ДТП произошло у деревни Гверстонь в Печорском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • В Печорском районе женщина на Volkswagen съехала в кювет из-за лопнувшего колеса
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Печорском районе женщина на Volkswagen съехала в кювет из-за лопнувшего колеса
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Печорском районе женщина на Volkswagen съехала в кювет из-за лопнувшего колеса
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Печорском районе женщина на Volkswagen съехала в кювет из-за лопнувшего колеса
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Водитель от госпитализации отказалась.

На месте происшествия работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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